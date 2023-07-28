تعرف على عناوين مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ محافظة سوهاج ، واحدة من الشركات التي تهتم بالعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة بكل المراكز والمدن والقرى، وفى هذا الأمر قامت الشركة بالإعلان عن أماكن مراكز خدمة العلماء وكيفية الوصول إليها وكيفية التواصل معها عبر تقنية الواتس :

اليوم السابع يقدم للقارئ من خلال المعلومات التالية أماكن مراكز حدمة العملاء لشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة وكيفية الوصول إليها تعرف عليها: -

1 - مركز خدمة عملاء سوهاج – العنوان (مدينة سوهاج ـ 36شارع التحرير أمام نادي المعلمين)

2 - مركز خدمة عملاء طما – العنوان (محطة طما الرئيسية ـ بجوار مركز الشرطة

3 - مركز خدمة عملاء طهطا – العنوان (مقر فرع صيانة طهطا ـ شارع صلاح سالم ـ أمام الكوبري العلوي)

4 - مركز خدمة عملاء جهينة – العنوان (المحطة الرئيسية جهينة ـ شارع البساتين الشرقي)

4 - مركز خدمة عملاء المراغة – العنوان (محطة المراغة القديمة ـ شارع الجلاء)

5 - مركز خدمة عملاء ساقلته – العنوان (محطة ساقلتة الارتوازى - شارع التحرير)

6 - مركز خدمة عملاء جرجا – العنوان (مقر فرع صيانة جرجا – شارع عبدالمجيد مصطفى)

7 - مركز خدمة عملاء البلينا – العنوان (محطة مياه الصهريج - شارع الشهيد محمد الأمير ـ بجوار سنترال البلينا)

8 - مركز خدمة عملاء دار السلام – العنوان (محطة مياه دار السلام المطورة ـ بجوار الفاروقية)

9 - مركز خدمة عملاء المنشاة – العنوان (محطة مياه المنشاه النقالى ـ بجوار مأمورية الضرائب العامة)

10 - مركز خدمة عملاء اخميم – العنوان (محطة الرفع الرئيسية رقم 1 بالخلوة ـ بجوار مسجد الخلوة)