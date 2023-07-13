طلاب الثانوية العامة بسوهاج يحتفلون بانتهاء الامتحانات بـ"الفوم" والأغانى.. صور

سوهاج محمود مقبول

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، واحتفل الطلاب وأسرهم عقب خروجهم من لجان الامتحان بالفوم وثلج الأفراح والأغانى الشعبية، تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات، وحرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة.

ويذكر أن لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج شهدت اليوم الخميس، توافد الطلاب على اللجان لأداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الامتحان من بينهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة انتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب أدوا الامتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبها قالت الوزارة أن مواصفات امتحان مادة الأحياء مجموعها الكلى 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.