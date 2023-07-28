اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 09:56 ص
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تعرف على أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

الجمعة، 28 يوليو 2023 09:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة استقرارا ملحوظا اليوم الجمعة عند 57 جنيها ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 63 جنيها إلى 65 جنيها حسب المنطقة، فى حين شهد سعر كرتونة البيض انخفاض تراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو الوراك من الفراخ البيضاء 64 جنيها والبانية 145جنيها، فى حين سجل الساسو 100جنيهات، والكتكوت الأبيض 9 جنيهات والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها.

 

وسجل سعر كرتونة البيض تراجعات تراوحت بين 8 إلى 12 جنيها مستويات 105 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدى 112 جنيها والبيض الأحمر 108 جنيهات فى الجملة.


أسعار الدواجن

سعر كيلو الفراخ

كرتونة البيض



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