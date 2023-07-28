تعرف على أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهنى

السمنة

نظام غذائي سيء

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني

مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة والتي تنتج عن زيادة دهون الكبد، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.السمنة عامل رئيسي يساهم في نمو الكبد الدهني. عندما يعاني الفرد من زيادة الوزن أو السمنة، يزداد مخزون الدهون في الجسم ويمكن أن تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. يمكن أن يؤدي هذا الترسب المفرط للدهون في الكبد إلى حالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي لقد جعل انتشار السمنة في المجتمع الحديث مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد أكثر اضطرابات الكبد شيوعًا في جميع أنحاء العالم ".يلعب النظام الغذائي الغربي ، الذي يتميز بتناول كميات كبيرة من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة والأطعمة المصنعة ، دورًا مهمًا في زيادة الإصابة بالكبد الدهني. يمكن أن يؤدي استهلاك السعرات الحرارية المفرطة ونقص العناصر الغذائية الأساسية إلى زيادة قدرة الكبد على التمثيل الغذائي للدهون بكفاءة ، مما يؤدي إلى تخزين الدهون داخل خلايا الكبد.

مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين ، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم. غالبًا ما يرتبط بالسمنة ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

"مقاومة الأنسولين ومرض السكري يمكن أن يسهما في الكبد الدهني حيث يلعب الأنسولين دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي للدهون ، ويمكن أن يؤدي ضعف وظيفة الأنسولين إلى تراكم الدهون في الكبد".