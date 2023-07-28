اليوم السابع
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تعرف على أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهنى

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:00 م
تعرف على أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهنى الكبد الدهني
كتبت فاطمة خليل

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مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة والتي تنتج عن زيادة دهون الكبد، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بحسب موقع تايمز أوف إنديا. 

السمنة

السمنة عامل رئيسي يساهم في نمو الكبد الدهني. عندما يعاني الفرد من زيادة الوزن أو السمنة، يزداد مخزون الدهون في الجسم ويمكن أن تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. يمكن أن يؤدي هذا الترسب المفرط للدهون في الكبد إلى حالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي لقد جعل انتشار السمنة في المجتمع الحديث مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد أكثر اضطرابات الكبد شيوعًا في جميع أنحاء العالم ".

نظام غذائي سيء

يلعب النظام الغذائي الغربي ، الذي يتميز بتناول كميات كبيرة من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة والأطعمة المصنعة ، دورًا مهمًا في زيادة الإصابة بالكبد الدهني. يمكن أن يؤدي استهلاك السعرات الحرارية المفرطة ونقص العناصر الغذائية الأساسية إلى زيادة قدرة الكبد على التمثيل الغذائي للدهون بكفاءة ، مما يؤدي إلى تخزين الدهون داخل خلايا الكبد.

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني

مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين ، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم. غالبًا ما يرتبط بالسمنة ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. 

"مقاومة الأنسولين ومرض السكري يمكن أن يسهما في الكبد الدهني حيث يلعب الأنسولين دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي للدهون ، ويمكن أن يؤدي ضعف وظيفة الأنسولين إلى تراكم الدهون في الكبد".

يعتبر تعاطي الكحول سببًا راسخًا للإصابة بدهون الكبد. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD) ، والذي يتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد. حتى استهلاك الكحول المعتدل يمكن أن يضر بالكبد ويساهم في الكبد الدهني لدى الأفراد المعرضين للإصابة به.

06/7 متلازمة التمثيل الغذائي

متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تشمل السمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات السكر في الدم ، وخصائص الدهون غير الطبيعية. الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي معرضون لخطر متزايد للإصابة بالكبد الدهني بسبب الآثار المشتركة لهذه الاضطرابات الأيضية على وظائف الكبد ".

تشمل العوامل الأخرى المساهمة في الكبد الدهني فقدان الوزن السريع ، وبعض الأدوية ، والتهاب الكبد الفيروسي ، والاستعداد الوراثي. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي بعض الحالات الطبية ، مثل متلازمة تكيس المبايض ، إلى زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني.

 
 
 

الكبد الدهني

اسباب الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني



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