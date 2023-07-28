تصريحات الرئيس السيسى فى الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية..إنفوجراف

أعرب عن تقديرى للرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

قمتنا اليوم تأتى فى وقت يشهد فيه العالم مزيدا من الاستقطاب

الدول الأفريقية تواجه حاليا العديد من التحديات وتبحث عن التنمية المستدامة

دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعى الاستقطاب

مصر دوما سباقة فى انتهاج مسار السلام.. والعالم يتسع للجميع

التزام مصر باستمرار انخراطها فى تعميق الشراكة مع روسيا

التطورات الدولية وتداعياتها التى تمس كل أرجاء عالمنا تحتم وجود صوت أفريقى مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية

صياغة حلول مستدامة للصراعات تتأسس على أهداف ميثاق الأمم المتحدة

أهمية توفير غذاء وأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمة