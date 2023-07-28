الكشف على 1416 مواطن فى قافلة طبية مجانية فى قرى "حياة كريمة" بالإسكندرية

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 12 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والأمراض الصدرية والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و المسالك البولية و الجلدية و الأنف و الأذن و الحنجرة و الرمد و الأسنان بمشاركة 60 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1416 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 297 حالة إلى عيادات تخصصية ومستشفيات تابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 45 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 25 تحليلا بمعمل الطفيليات و 4 أشعة سينية، علاوة على فحص 70 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 619 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.