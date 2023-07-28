اليوم السابع
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تحرير 544 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:03 م
تحرير 544 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال هذا الأسبوع.
 
وتلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى 544 محضرا، بعدد 84 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق ، هذا إلى جانب 445 محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات  الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخابز ، فضلا عن تحرير 15 محضرا لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.
 
 


 

 


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