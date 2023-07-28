اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تبون يثمن جهود مسجد باريس فى خلق بيئة تناسق بين الجزائر وفرنسا

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:00 ص
تبون يثمن جهود مسجد باريس فى خلق بيئة تناسق بين الجزائر وفرنسا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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ثمن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، مع عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، الجهود المبذولة، من قبل هذه المؤسسة الدينية العريقة.
 
وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد أشاد تبون بنجاح المسجد في إرسال 900 طفل من أبناء الجالية الجزائرية إلى مخيمات صيفية بالجزائر؛ ما سيسمح للأطفال الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، باكتشاف الثراء التاريخي والوطني بالجزائر.
 
وأعرب الرئيس الجزائري عن دعمه التام لعميد مسجد باريس، داعيا إياه إلى مضاعفة مثل هذه المبادرات تجاه الشباب الجزائري ، من أجل خلق بيئة تناسق بين الجزائر وفرنسا.

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