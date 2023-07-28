انطلاق الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومى مطلع شهر يناير 2024

كتبت أسماء أمين

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي ، الإطار الزمني لأنشطة وفعاليات الجائزة خلال 2024/2023، والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو مستوى المؤسسات الحكومية، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وفقًا للدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبه قال السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنه سيتم إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية خلال شهر يناير 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، وفقا للإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة، والذي يشمل فتح باب الترشح في شهر أبريل 2024 ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.



الإطار الزمني لجائزة مصر للتميز الحكومي

أكد "بدر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، مواصلة إدارة الجائزة متابعة مسيرة "جوائز التميز الداخلية في نسختها الثانية 2023" وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات الحكومية المشاركة وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية بما يسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

أشار إلى أن منظومة الجوائز الداخلية تضم الجامعات الحكومية (بنها، دمياط، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بني سويف، أسوان) إضافة إلى الخمس جامعات المشاركة بالمرحلة الأولى 2022 وهي جامعات المنصورة، وطنطا، وأسيوط، والسويس، وجنوب الوادي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والوحدات المحلية بمحافظات جنوب سيناء، والمنيا، والبحيرة، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، والمكاتب المميكنة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة البريد المصري، إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي ومشيخة الأزهر الشريف.