رئيس جامعة المنوفية يكرم منسقى وسفراء التميز الحكومى بكليات الجامعة

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بتكريم منسقي وسفراء التميز الحكومي بكليات الجامعة المشاركين بفاعليات الدورة التدريبة لجائزة مصر للتميز الحكومي وذلك بحضور الدكتوره نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنه الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومي.

هذا وقد تناول التدريب معايير التقييم ونشر ثقافة التميز بكليات ومعاهد الجامعة من خلال عقد جلسات وورش عمل تناولت معيار خدمات سبع نجوم واستشراف المستقبل وشرح مفاهيم معيار الخدمات السبع نجوم و ما يتضمنه من القدرات الخاصه بتصميم وإدارة الخدمات والعمليات المرتبطة بها والخدمات المشتركة فى مؤسسات التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخاصه بها.

هذا بالإضافة إلى ما تطرقت إليه الدورة من شرح مفاهيم معيار إستشراف المستقبل وما يتضمنه من آليات استشراف المستقبل والممارسات اللازمة لذلك وإبعاد التفكير المستقبلي مع أسباب الحاجه إلى استشراف المستقبل وآليات قياس الرأي.

قام على أداء التدريب الدكتور علاء رضوان والدكتورة رانيا عزمي والدكتورة نها عثمان والدكتور أكرامي جمال والدكتورة أميرة فتحي.