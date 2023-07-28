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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:07 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ضمن 128 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من  السبت الماضى وحتى اليوم  الجمعة، حيث تم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
 
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 16 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من إيطاليا.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل من أول الأسبوع السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 128 رحلة طيران، حيث تبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.
 
كما تبين أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع وصلت من 11 دولة أوروبية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.
 
 

 


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