اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

تحل اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023 ، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى والذى رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء لسنوات طويلة وهب فيها حياته لخدمة البسطاء بمقابل مادي زهيد واوقاتا أخرى بدون مقابل لغير القادرين.

ارتبط اسم طبيب الغلابة بالدكتور محمد مشالي والذي افني عمره كاملا من أجل علاج المرضي وتخفيف آلامهم التي يشعرون بها، مقابل عدد من الجنيهات لا يتعدي الـ15 جنيه، بعدما قرر أن يعيش نفس معيشة البسطاء تنفيذا لوصية والده الذي اوصاه بأن يكون خادما للبسطاء.

كان الدكتور محمد مشالي يتمني دائما أن يتوفاه الله وهو واقفا فى عيادته وهو يكشف على مرضاه، وحقق الله عز وجل امنيته، وظل يواصل التردد على عيادته حتي قبل وفاته بأيام قليلة، ثم تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش ثم توفاه الله وهو في منزله.