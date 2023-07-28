ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن المملكة المغربية من منطلق المواقف الثابتة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة إلى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادى كل أشكال التصعيد والاستفزاز.