القبض على المتهم بقتل عامل تدخل للدفاع عن شقيقته في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المجني عليه تدخل للدفاع عن شقيقته، بسبب تشاجرها مع المتهم، مما دفع الأخير لإنهاء حياته طعنا بسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتوصلت التحريات أن المتهم تشاجر مع شقيقة المجني عليه وعندما تدخل الضحية للدفاع عنها، طعنه المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.