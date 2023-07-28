القبض على المتهم بقتل شقيقه فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، فى القبض علي قاتل شقيقه بقرية أبو عطوة بدائرة المركز والتحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد القبض علي شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلافات مادية بينهما.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين شاب وشقيقه بقرية أبو عطوة، اصيب فيه أحدهما بطعنات وجروح نافذة في البطن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلي مكان الحادث نقلت الشاب إلي المستشفي في حالة حرجة إلا أنه توفي متاثرا بإصابته.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز ونجحت فى القبض علي المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.