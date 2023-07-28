الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق فعاليات "يلا كامب" بدهب وكاترين

جنوب سيناء - محمد حسين

انطلقت أفواج معسكر "يلا كامب" بمدينتي دهب و سانت كاترين ، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفترة من 27 حتى 31 يوليو الجاري بمشاركة 70 شابًا وفتاة.

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء انه استقبلت اللجنة المنظمة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء المشاركين، حيث يقوم بتنفيذ المعسكر الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب.

ويتضمن برنامج المعسكر بمدينة دهب تنفيذ ألعاب "الكروس فيت" والألعاب الرياضية والترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى برنامج سياحي في المدينة وجولات حرة وزيارة جبل الطويلات والبلو هول وحفلات سمر في محمية اللاجون ورحلة بحرية.

وشارك أعضاء جواله مركز شباب الساحل بجنوب سيناء العاملين بمجلس مدينة طور سيناء في أعمال رفع كفاءة حمام موسى بمدينة الطور وإطلاق مبادرة "خدمة مجتمعنا" دعمًا لاستمرار الحملة الموسعة التي شنتها الوحدة المحلية بالمدينة لتطوير المكان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومجلس مدينة الطور استعدادًا لتشغيله وبدء استقبال زواره من قبل مواطني المدينة والسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وتُعد منطقة حمام موسى عبارة عن ينابيع مياه كبريتية ومنتجع استشفاء يقع على بعد 8 كيلومترات شمال مدينة الطور، وتتدفق مياهه من 5 عيون كبريتية تصب في حمام على شكل حوض محاط بمبنى ذات قبة عالية، وتصل درجة حرارة المياه به إلى نحو 37 درجة مئوية، وأثبتت الدراسات أن هذه المياه الكبريتية لديها القدرة على شفاء العديد من الأمراض الروماتيزمية والجلدية.