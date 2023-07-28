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الرئيس السيسي يطالب بوجود صوت أفريقى مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:35 م
الرئيس السيسي يطالب بوجود صوت أفريقى مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذا أهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية.
 
وأوضح الرئيس السيسى، أن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، تحتم وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.
 
وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الأفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي.

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