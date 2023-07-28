الخط الساخن بشركة مياه الشرقية يستجيب ويرد على 43 ألف شكوى خلال 6 أشهر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على ضرورة الإهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الإدارات المعنية لفحصها وحلها فورا، مشيرا إلي أنه الخط الساخن يعد بحلقة الإتصال والتواصل بين المواطن والشركة.

ومن جانبة أوضح أحمد الصادق مدير عام إدارة الخط الساخن أن الخط الساخن بالشركة استقبل خلال النصف الأول من عام 2023 بداية من شهر يناير وحتي شهر يوليو الجاري 43526 شكوي تم الرد علي 42769 منها بنسبة 98%؜ خلال نفس اليوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية مع العلم بأنه تم الانتهاء من الرد علي جميع الشكاوي المتبقية، مشيرا إلي أن توجيهات المهندس عامر سرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأشار عامر، إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى أو محمول، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين ويتم التوجيه بسرعه حلها .