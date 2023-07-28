الخارجية الروسية: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاجانروج

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجانروج الروسية.

وقالت زاخاروفا - فى بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسى بالحق فى اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .



وفى وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200"، معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.