اليوم السابع
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الخارجية الروسية: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاجانروج

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:43 م
الخارجية الروسية: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاجانروج زاخاروفا
أ ش أ

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 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجانروج الروسية.

وقالت زاخاروفا - فى بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسى بالحق فى اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .


وفى وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200"، معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.


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