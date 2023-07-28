الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بمدينة المنصورة، دون وقوع خسائر بشرية، حيث دفعت دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائى بالوصلات الداخلية للشقة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة توريل بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار.

وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة بالطابق الثانى، ملك المواطنة آية غ.ح، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب فى نشوب الحريق ماس كهربائى فى الوصلات الداخلية بالشقة، وأسفر عن التهام محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.