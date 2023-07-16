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جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يوليو 2023 11:12 ص
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسي 2022\ 2023، والذى يبدأ في 29 من الشهر الجارى، لجميع التخصصات والأنظمة الثلاث والخمس سنوات.
 
وفى السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انطلاق امتحانات النقل ( الدور الثانى)  للعام الدراسي 2023/2022  اليوم السبت وذلك لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثانى الثانوى (عام - فنى) مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن مواعيد امتحانات الدور الثاني ثابتة وتستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة.
 
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (1)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (1)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (2)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (2)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (3)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (3)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (4)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (4)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (5)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (5)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (6)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (6)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (7)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (7)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (8)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (8)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (9)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (9)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (10)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (10)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (11)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (11)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (12)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (12)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (13)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (13)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (14)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (14)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (15)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (15)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (16)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (16)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (17)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (17)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (18)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (18)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (19)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (19)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (20)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (20)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (21)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (21)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (22)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (22)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (23)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (23)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (24)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (24)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (25)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (25)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (26)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (26)

جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (27)
جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة (27)

 


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