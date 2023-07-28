الاستماع لأقوال أسرة شاب سقط من عقار في حدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب لقى مصرعه، نتيجة سقوطه من عقار، بحدائق أكتوبر، لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين إصابته بكسور ونزيف، حيث لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار، فى حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.