اليوم السابع
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الإنقاذ النهري تتمكن من انتشال جثمان شخص لقى مصرعه غرقا في ترعة بالدقهلية

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:38 م
الإنقاذ النهري تتمكن من انتشال جثمان شخص لقى مصرعه غرقا في ترعة بالدقهلية جثة
الدقهلية _محمد الحبشي

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شخص غرق في أثناء استحمامه في مياة ترعة كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بغرق شخص في مياه ترعة كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز.
 
وابلغت قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة قوة من  ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف، وتم انتشال جثمان الغريق، وتبين  أنه لشخص يدعي عبدالله رجب إبراهيم، 15 عامًا، مقيم قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر. 
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 


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