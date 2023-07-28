الإكوادور تستعيد رفات بشرية من سجن جواياكيل بعد اشتباكات دامية

فاطمة شوقى

قالت السلطات الإكوادورية إنه تم انتشال ما لا يقل عن 11 "جثة كاملة" وعشرات من الأشلاء، بما في ذلك رؤوس بشرية، من سجن كبير في جواياكيل بالإكوادور، بعد أيام من الاشتباكات الدامية في السجن، وذلك بعد اعلان الرئيس الإكوادورى جييرمو لاسو مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء نظام السجون في البلاد لمدة 60 يومًا القادمة، مع حظر تجول ليلي.

ونقلت الرفات من سجن جواياكيل ليتورال حيث اندلعت أعمال عنف منذ السبت الماضى ، حيث أرقام توفي ما لا يقل عن 31 شخصًا ، وفقًا لتغريدة من مكتب المدعي العام. ومع ذلك ، حذرت دائرة الطب الشرعي الوطنية في الإكوادور من أن العدد الرسمي للوفيات لم يتم تحديده بالكامل بعد ، حيث لم يتم التعرف على العديد من أجزاء الجسم بعد.

وقالت خدمة الطب الشرعي الوطنية الإكوادورية لشبكة سى إن إن على نسختها الإسبانية إن بعض الضحايا تم قطع رؤوسهم على ما يبدو، حيث تم الاتصال بمسئولين حكوميين مختلفين للحصول على تحديثات أو توضيح بشأن عدد الوفيات ، دون أي رد حتى الآن.

لطالما كان نظام السجون في الإكوادور المشهد الرئيسي لأعمال العنف في البلاد ، حيث قُتل مئات السجناء في السنوات الأخيرة في اشتباكات بين أعضاء المنظمات الإجرامية المتنافسة.

وفقًا للسلطات الإكوادورية ، غالبًا ما عانت قوات الأمن مع العصابات التي تعمل في السجون المكتظة ، حيث غالبًا ما يسيطر النزلاء على الشبكات الإجرامية ويديرونها من وراء القضبان.

أعلنت مصلحة السجون في الإكوادور ، أنها نفذت بنجاح عملية لإخراج حراس السجن المحتجزين كرهائن من قبل السجناء ، مما أدى إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 106 حراس في خمسة سجون مختلفة.

في العامين الماضيين ، عين لاسو خمسة مديرين مختلفين لخدمة السجون ، لكن لم ينجح أي منهم في الحد من العنف.