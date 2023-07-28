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الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة وتكشف أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:45 ص
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة وتكشف أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد اليوم أجواء شديدة الحرارة وارتفاعا في نسب الرطوبة على كل أنحاء الجمهورية .

وكشف هيئة الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  28 درجة   .


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