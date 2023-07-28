الأرصاد: اليوم آخر الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب ـ رامى محيى الدين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيكون الأخير في الموجة شديدة الحرارة التي أثرت علينا منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية بانخفاض درجة إلى 2 درجتين عن الأمس.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ اليوم سيشهد جوا شديد الحرارة رطبا في معظم أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة بشكل كبير، فالعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 38 درجة مئوية، لكن إحساسنا بها يصل إلى 41 أو 42 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو.