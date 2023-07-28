اليوم السابع
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افتتاح مسجدين جديدين في البحيرة بتكلفة 2 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:50 م
افتتاح مسجدين جديدين في البحيرة بتكلفة 2 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل مسجد - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
 
 مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 2 مليون و 50 ألف جنيه وهما: 
 مسجد صبيح -  زمران النخل - الدلنجات على مساحة 172 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 50 ألف جنيه، و مسجد العزالي البحري - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.
 
يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"
 
وأكدت خطبة الجمعة  أن القرآن الكريم هو حبل  الله المتين والذكر الحكيم، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن استمسك به هُدي الي صراط مستقيم، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
 
 
 

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