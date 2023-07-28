اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 05:58 م
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ارتفاع معدلات وصول الطيران لمرسى علم إلى 135 رحلة الأسبوع المقبل

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:00 م
ارتفاع معدلات وصول الطيران لمرسى علم إلى 135 رحلة الأسبوع المقبل مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع المقبل، بداية من غدا السبت، حتى الجمعة نهاية الأسبوع، 135 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، بارتفاع فى معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية.

وتبين من كشوف وصول رحلات الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة من أوروبا، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية والمطارات الإيطالية، تليهم البولندية.
 
كما تبين أن الرحلات تصل من قرابة 11 دولة اوربية، يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل السلطات المختصة، فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.
 
من جانبه كشف الخبير السياحى ابو الحجاج العمارى، أن الحركة السياحية فى مرسى علم تتحسن كل أسبوع عن ما قبله، حيث ان معدلات الوصول الاسبوع المقبل 135 رحلة بينما كانت الأسبوع الماضى 129 رحلة وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع القليلة القادمة بأغسطس.
 
وأوضح أن مدينة مرسى علم تتميز بطابع خاص لها وهو أن أغلب زوارها من السياح الذين اختاروا المدينة فى كل أوقات السنة وكل إجازاتهم لتكون هى مقصدهم، ولا يفضلون التغيير، لذلك يكون هناك سياح عدد زيارتهم بمرسى علم تتخطى العشرين مرة.
 
 

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