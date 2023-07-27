إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بنى سويف دمو

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " دمو" قرب مدخل قرية نعيم فى بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديمو قرب مدخل قرية نعيم، والذى وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من : سعيد نادى محمد، 43 سنة، مقيم قرية سنور، سائق، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد أحمد أبو جريشة، 19 سنة، مندوب مبيعات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيم بنى سويف، وعثمان عبد الله عثمان، 70 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب كسر مضاعف بالقدم الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.