اليوم السابع
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إشهار أول 3 مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:59 م
إشهار أول 3 مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأقصر.. صور مركز شباب عزبة على بدر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من إشهار ثلاث مراكز شباب جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأضافت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صدور قرارات الإشهار للمراكز الثلاثة، وهي (مركز شباب أبو زعفة - مركز شباب عزبة على بدر - مركز شباب القضا ) علما بأنه جارى الانتهاء من إشهار المركز الرابع، حيث تقدم مدير عام المديرية والوكلاء والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بجزيل الشكر والعرفان للوزير على توجيهاته لسرعة وتسهيل الإجراءات.

كما تقدم صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، بالشكر إلى اللواء إسماعيل الفأر رئيس جهاز الشباب بالوزارة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة، مؤكداً إنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تجرى أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب التي تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب، من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت شبابية ورياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي تساهم في بناء واستثمار طاقات الشباب، مشيداً بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة.

 


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