أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية مشتركة مع ائمة الأزهر الشريف

فى سياق آخر اختتمت فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 50 عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عباس عبد الرحمن أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية.

وفي كلمته قدم الدكتور محمد عباس عبد الرحمن الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حرصه على الاستفادة من الوسائل الحديثة واستخدامها في الدعوة، مع تعدد البرامج النافعة للأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) مهمة ورسالة أشرف الخلق الأنبياء والمرسلين : "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ".