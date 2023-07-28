اليوم السابع
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أميك: بيع 30 ألفا و514 سيارة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023

الجمعة، 28 يوليو 2023 06:00 ص
أميك: بيع 30 ألفا و514 سيارة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 سيارات - صورة أرشيفية
كتبت: أمانى سمير

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كشف آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" أن مبيعات السيارات " الزيرو" فى مصر سجلت بيع حوالي 30514 سيارة، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجارى 2023، مقارنة ببيع حوالي 104354 وحدة خلال الفترة نفسها لعام 2022.
 
 
وعن مبيعات السيارات الملاكي فقد تراجعت بنسبة 73% لتسجل بيع حوالى 21877 سيارة، مقارنة ببيع 80275 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 
وأوضح التقرير وجود انخفاض في مبيعات الأتوبيسات بنحو 55.5% حيث تم بيع 3346 أتوبيسا، مقارنة ببيع حوالى 7521 أتوبيسا.
 
أما مبيعات الشاحنات فقد انخفضت بنسبة 68% لتسجل بيع حوالى5291 شاحنة، مقارنة ببيع حوالى 16558 شاحنة خلال نفس الفترة. 
 
 
 

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