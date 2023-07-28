أكرم القصاص: الرئيس السيسى يطرح صوت أفريقيا فى المحافل الدولية

كتب ــ محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بانعقاد القمة الروسية الأفريقية، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، متابعا: "أفريقيا من ناحيتها والدولة المصرية أعلنت مبكرا دعوتها إلى وقف هذه الحرب، وأن العالم لديه تطورات كثيرة فيما يتعلق بالتغير المناخي وانعكاسات الأمن الغذائي وتأثر إمدادات الغذاء وغيرها من القضايا".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حال بلدنا"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري على "الراديو 90 90": "خلال القمة الروسية الأفريقية الأولي فى عام 2019 كانت الدولة المصرية ترأس الاتحاد الأفريقي، ومصر قادت أفريقيا بشكل مهم ويكون هناك تعاون عالمي وعقد العديد من القمم مع التجمعات الدولية مع أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة.. والرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح صوت أفريقيا فى المحافل الدولية وحق القارة فى البناء والتنمية".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "من حق أفريقيا أن تكون قيمة مضافة وأن يكون لديها تطور صناعي كبير.. وأفريقيا رغم ما تملكه من موارد بشرية هائلة إلا أنها تعاني وبالتالي من حقها أن يكون لها دورا فى البناء.. والرئيس الروسي تحدث عن الدعم للدول الأفريقية وهذا أمر مهم.. والقمة تتحدث عن مضاعفة التعاون بين روسيا وأفريقيا"، لافتا إلى أهمية وجود نظام عالمي عادل وهذه نقاط فى غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.