كيف تزيد السمنة من مشاكل الهضم والحموضة؟

كتبت فاطمة خليل

هل تعلم أن السمنة يمكن أن تعرضك لخطر فرط الحموضة وتجعل الأمور أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من الحموضة بشكل متكرر؟.. فى السطور التالية نتعرف على كيف تزيد السمنة من الحموضة، بحسب موقع "هيلث شوت".

أصبحت حالات السمنة المتزايدة مصدر قلق للصحة العامة في جميع أنحاء العالم وهو يتزامن مع زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي ، بما في ذلك فرط الحموضة.

في حين أن فرط الحموضة يرتبط تقليديًا بعوامل مثل النظام الغذائي والتوتر، تشير الدلائل الناشئة إلى أن السمنة تلعب دورًا مهمًا في تفاقم أعراض هذه الحالة وشدتها.

إن فهم الآليات التي تساهم من خلالها السمنة في فرط الحموضة أمر بالغ الأهمية للإدارة الفعالة والوقاية.

هل السمنة تزيد من مخاطر فرط الحموضة؟

السمنة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك فرط الحموضة.

فرط الحموضة ، المعروف أيضًا باسم ارتداد الحمض أو عسر الهضم الحمضي، هو حالة تتميز بالإفراط في إنتاج حمض المعدة يحدث عندما يتدفق الحمض من المعدة إلى المريء، مما يسبب عدم الراحة والتهيج.: التغيرات في المستويات الهرمونية عندما يعاني الشخص من السمنة ، تصبح مستويات بعض الهرمونات التي تنتجها الخلايا الدهنية غير متوازنة. تنزعج المستويات الطبيعية للهرمونات عندما يبدأ الجسم في تخزين دهون أكثر من المعتاد. العادات الغذائية السيئة يمكن للأشخاص الذين لديهم عادات غذائية سيئة مثل تناول وجبات غنية بالدهون ، وكميات كبيرة من الأطعمة ، والأطعمة الحمضية أو الحارة ، أن يصارعوا السمنة على المدى الطويل.

يمكن أن تتسبب هذه القرارات الغذائية في ارتداد الحمض وفرط الحموضة بشكل مباشر.

تحدث السمنة أيضًا بسبب الإفراط في تناول الطعام وتناول الطعام قبل الليل. قد يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض. زيادة الضغط البطني يعاني الشخص البدين من وزن زائد حول بطنه أو منطقة بطنه يضغط هذا الوزن الزائد على المعدة وعضلة المريء العاصرة السفلية وهي صمام عضلي يمنع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء. يضعف ضغط البطن ويعطل الجهاز مما يؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة. إبطاء عملية الأنشطة الغذائية يمكن أن تسهم السمنة أيضًا في تأخر إفراغ المعدة ، مما يعني أن المعدة تستغرق وقتًا أطول من المعتاد لتفريغ محتوياتها في الأمعاء الدقيقة. عندما يعاني الشخص من السمنة ، يمكن للدهون الزائدة في منطقة البطن أن تضغط على المعدة وتؤثر على عملها الطبيعي. تؤدي السمنة إلى إبطاء عملية الهضم وتأخر إفراغ المعدة. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من أعراض مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء وعدم الراحة بعد الوجبات. يمكن أن يؤثر هذا التأخير في إفراغ المعدة على امتصاص المواد الغذائية والتمثيل الغذائي بشكل عام. التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن تسهم السمنة في حدوث التهاب وفرط حموضة في الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي وزن الجسم الزائد ، وخاصة في منطقة البطن ، إلى التهاب مزمن منخفض الدرجة في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك أعضاء الجهاز الهضمي. يمكن لهذا الالتهاب أن يعطل الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي ويساهم في زيادة إنتاج حمض المعدة



كيف تتعامل مع فرط الحموضة؟ إدارة فرط الحموضة ومنع عسر الهضم ليست مشكلة كبيرة. لكن أسلوب الحياة الخامل إلى جانب عادات الأكل السيئة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

يمكن أن يكون إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة في نظامك الغذائي مفيدًا.

يمكن أن يمنع تناول وجبات صغيرة ومتكررة الإفراط في تناول الطعام ويقلل من فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.

تحديد وتجنب الأطعمة المحفزة مثل الأطعمة الحارة والدهنية والحمضية.

تناول نظام غذائي غني بالألياف.

أدخل المزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات