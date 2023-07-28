أسامة ربيع: قناة السويس فى تطوير مستمر.. وصندوقها يمتلك 100 مليار جنيه

كتب محمد شرقاوى

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، أن أصول قناة السويس التي لايمكن الاقتراب منها هو مجرى القناة ذاتها، خاصة أنها هيئة مصرية ذات سيادة، لافتا إلى أن عمل شراكات مع الشركات الأخرى ليس لها علاقة بالمجرى الملاحي، مما يسمح مجال التوظيف والعمالة للشباب.

وأشار ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن صندوق هيئة قناة السويس لا علاقة له بالمجرى الملاحي، منوها أن القناة في تطوير مستمر لمواجهة التحديات والمخاطر والطوارئ، وهذا أدى لتدشين الصندوق بتبني الفكرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبشأن واقعة إيفر جيفن، نوه الفريق أسامة ربيع أنه كان متوقع أن تستمر أزمة الجنوح 6 شهور، متسائلا: من أين تصرف مرتبات العمال في هذه الفترة؟، مشددا على أن الصندوق سيكون له قانون وتم مناقشته من قبل مجلس النواب.

وتابع ربيع قائلا: صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة، والباقي يدخل في التشغيل بالقناة، منوها أن الهيئة لديها صلاحيات تدشين مشروعات وطنية متعددة.

ولفت رئيس قناة السويس إلى أن قناة السويس قدمت خدمة الحجز المسبق في التحول الرقمي على موقع الهيئة، مشيدا بالجهد المبذول من قبل مرشدين وعمال وقاطرات في الهيئة، موجها المواطنين بضرورة الاطمئنان على القناة ومستقبلها.