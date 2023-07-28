أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة العوائد لـ 9 مليارات دولار

كتب محمد شرقاوى

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صور تذكارية لمجموعة من الرؤساء الذين تولوا قناة السويس منذ تأميمها، ودور كل شخص في تطوير قناة السويس.

وقال أسامة ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» خلال حلقة خاصة من قناة السويس المذاع على قناة صدى البلد، إن قناة السويس الجديدة ساعدت على زيادة عوائد القناة، موضحًا أن قناة السويس الرئيسية يمر بها 42 سفية وبعد إنشاء القناة الجديدة تجاوزت عدد السفن لأكثر من 190 سفينة.

وتابع، زادت عوائد قناة السويس من 4 مليارات دولار، إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة، ليكون أعلى عائد للقناة حتى الآن، موضحًا أن هذه الأرقام تضاعفات بسبب الخدمات المقدمة للسفن التي تمر من القناة، حيث التمويل وتخلص السفن من المخلفات من أبرز الخدمات المقدمة.

وأوضح أسامة ربيع، أنه تم إنشاء مركز لصيانة السفن التي تمر بقناة السويس، بجانب تقديم خدمات الإسعاف الفورية لمستقلي السفن، بالإضافة إلى تغير الأطقم للسفن.