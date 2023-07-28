أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر دوما رائدة وسباقة فى انتهاج مسار سلام الأقوياء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إنطلاق فعاليات اليوم الثانى من القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: مصر دوما سباقة فى انتهاج مسار السلام.. والعالم يتسع للجميع

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره البالغ لنظيره الروسى فلاديمير بوتين لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة، مضيفًا:"يُسعدني أن أتواجد اليوم، في الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية، التي تشرفت إلى جانب الرئيس "بوتين" بإطلاق نُسختها الأولى بشكل مُشترك عام 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار، إطاراً مؤسسياً مُستداماً، يليق بحجم وعُمق الشراكة التاريخية، التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا". وأكد الرئيس السيسى، أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة، في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. الرئيس السيسي يؤكد أهمية توفير غذاء وأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمة طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذا أهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية.

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبى وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية

فى إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي، مبرزاً أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

المالية: صرف 8 مليارات جنيه لـ800 شركة مصدرة ضمن مبادرة السداد النقدى الفورى

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة « السداد النقدي الفوري » للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية قد صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري». بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في كلمته الافتتاحية باليوم الثانى لفعاليات القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم. اليوم.. قطع المياه عن مناطق بمدينة 15 مايو بداية من الساعة 10 مساءً أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، انقطاع المياه عن المرحلة الرابعة "الامتداد"، والمرحلة الخامسة "الإسكان الاجتماعي" والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو، وحتى الساعة 8 صباح غدًا السبت الموافق 29 يوليو. تنسيق الجامعات 2023.. 117 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بموقع التنسيق أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

اتحاد الكرة: 14 سبتمبر فى الثالثة عصراً آخر موعد لقيد اللاعبين بقوائم الأندية

حدد اتحاد الكرة الساعة الثالثة عصر يوم 14 سبتمبر المقبل آخر موعد للأندية لقيد اللاعبين فى قوائمها استعدادا للموسم الجديد، بدلا من الثانية عشرة منتصف الليل، ونفس الأمر فى القيد الشتوي يناير المقبل.

الأرصاد: اليوم آخر الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة