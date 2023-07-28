أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 28-7-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عند مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وإعلان وزارة المالية صرف نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري".



سعر جرام الذهب اليوم الجمعة فى مصر يسجل 2155 جنيها للجرام عيار 21 استقر سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عند مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وبلغ عيار 18 حوالي 1847 جنيها، وبلغ عيار 24 حوالي 2463 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17240 جنيهًا. استقر سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عند مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وبلغ عيار 18 حوالي 1847 جنيها، وبلغ عيار 24 حوالي 2463 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

في الوقت نفسه شهد الطلب على الذهب ثباتًا في حجم المبيعات، وسط هدوء في سعر الصرف مما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

المالية: صرف 8 مليارات جنيه لـ800 شركة مصدرة ضمن مبادرة السداد النقدى الفوري كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية قد صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري». كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية قد صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري».

أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

انطلاق الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومى مطلع شهر يناير 2024 أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، الإطار الزمني لأنشطة وفعاليات الجائزة خلال 2024/2023، والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو مستوى المؤسسات الحكومية، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وفقًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، الإطار الزمني لأنشطة وفعاليات الجائزة خلال 2024/2023، والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو مستوى المؤسسات الحكومية، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وفقًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبه قال السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنه سيتم إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية خلال شهر يناير 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، وفقا للإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة، والذي يشمل فتح باب الترشح في شهر أبريل 2024 ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.