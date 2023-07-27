5 أطعمة ومشروبات تقوي الدماغ وتعزز وظيفتك المعرفية

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الأطعمة التي ندرجها في وجباتنا الغذائية، دورًا محوريًا في دعم وظائف المخ ، والاحتفاظ بالذاكرة ، والصحة المعرفية بشكل عام، وجدت الدلائل أن الأنظمة الغذائية قليلة الدسم تبدو وقائية ضد التدهور المعرفي ، كما هو الحال مع الأنماط الغذائية التالية التي تشمل حمية البحر الأبيض المتوسط ، إذا كنت تبحث عن أطعمة محددة لتضمينها في نظامك الغذائي الصحي العام لدعم صحتك المعرفية ، فإليك قائمة تضم 5 أطعمة تعزز الدماغ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1 البيض يعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا للعناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ ، بما في ذلك الكولين واللوتين والزياكسانثين ، يساعد الكولين الموجود في البيض في دعم صحة الدماغ مدى الحياة في كل عمر ومرحلة ، بما في ذلك الذاكرة والتفكير والمزاج، البيض هو أحد الأطعمة القليلة الغنية بالكولين ويمكن أن يساعد الأشخاص على تلبية المدخول اليومي الموصى به.

لطالما ارتبط اللوتين بصحة العين ولكن الأبحاث اكتشفت أن اللوتين قد يلعب دورًا مهمًا في الإدراك أيضًا، على غرار كيفية تراكم اللوتين في العين ، فهو موجود أيضًا في الدماغ وقد ارتبط بشكل إيجابي بوظيفة معرفية أفضل لدى كبار السن والأداء الأكاديمي عند الأطفال.



2 المشروم المشروم أحد المصادر الرئيسية للإرغوثيونين Ergothioneine هو حمض أميني يعمل كمضاد للأكسدة، تجعل خصائص Ergothioneine المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مركبًا حيويًا مهمًا قد يساهم في الشيخوخة الصحية ، والفوائد المعرفية ، وتقليل التوتر عندما يكون جزءًا من نمط حياة صحي وأنماط تناول الطعام.

وضع باحثون نشروا في المجلة البريطانية للتغذية ergothioneine باعتباره "فيتامين طول العمر" مما يشير إلى أن هذا النبات قد يكون مصدرًا مهمًا لهذه المغذيات لدعم الشيخوخة الصحية والفوائد المعرفية.



3 عين الجمل عين الجمل الوحيد الذي يعد مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ALA ، وهذا هو السبب في أنها واحدة من أفضل الأطعمة لصحة الدماغ، واستهلاك هذه المكسرات المليئة بهذه الدهون الصحية قد يقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات - وهما محركان للتدهور المعرفي.

وفقًا لنتائج دراسة الجوز والشيخوخة الصحية ، وهي تجربة عشوائية محكومة بتقييم آثار تناول ما بين 30 و 60 جرامًا من الجوز يوميًا لمدة عامين ، فإن استهلاك عين الجمل يوميا قد يؤخر التدهور المعرفي بين الأشخاص المعرضين لخطر أكبر.



4-التوت البري في حين أن التوت البري التقليدي هو إضافة إيجابية للنظام الغذائي الداعم لصحة الدماغ ، فقد ثبت أن التوت البري يساعد على وجه التحديد كبار السن الذين يعانون من سرعات معالجة معرفية أبطأ على التفكير بشكل أسرع وفقًا لنتائج دراسة نشرت في Nutritional Neuroscience . في هذه التجربة العشوائية المزدوجة التعمية التي يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي ، كان أولئك الذين تناولوا مسحوق التوت البري يوميًا لمدة 6 أشهر قد تحسنوا من سرعة المعالجة ، حيث شهد أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 80 عامًا التحسن الأبرز.



5 - الشاي هناك أربعة أنواع من الشاي تم تصنيفها على أنها أنواع شاي حقيقية: الشاي الأسود ، والشاي الصيني الاسود ، والأخضر ، والأبيض. أظهرت البيانات أن استهلاك الشاي قد يقلل من خطر ضعف الإدراك والخرف .

أظهرت النتائج أن تناول الشاي بكثرة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية، تشير بعض الأدلة إلى أن شرب (أقل من نصف كوب) من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية بنسبة 6٪ ، (ما يزيد قليلاً عن كوبين) يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بنسبة 29 ٪ .