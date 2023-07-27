وقال شولجينوف فى مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أوردتها على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: "لقد التقيت بوزير البترول والثروة المعدنية المصرى طارق الملا أكثر من مرة، واتفقنا على زيادة إمدادات النفط إلى مصر وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروكربونات فى مصر".

وأضاف وزير الطاقة الروسى أن موسكو ستكون قادرة على تقديم معاييرمحددة متفق عليها، بعد توقيع الشركات الروسية والمصرية على العقود.