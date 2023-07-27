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وزير الصحة السورى: 6 قتلى فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق

الخميس، 27 يوليو 2023 09:38 م
وزير الصحة السورى: 6 قتلى فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق وزير الصحة السوري يتفقد المصابين في المستشفيات
كتب: أحمد جمعة

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أكد وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مؤكدا خلال تفقده المصابين في المستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية توفر العلاج وكافة المستلزمات الطبية.

 

وأشارت وزارة الصحة السورية في بيان لها أنه منذ اللحظات الأولى استجابت وزارة الصحة السورية بـ 11 سيارة إسعاف بكامل كوادرها وتجهيزاتها، مؤكدة أنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المكان، لافتة إلى تقديم الإسعافات الأولية لـ 20 مصاب إصابتهم بسيطة في مكان الحادث.

 

كانت وسائل إعلام سورية قد أعلنت أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت فى حى السيدة زينب جنوبى دمشق، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

 

 

 

 


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