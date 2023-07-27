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وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو

الخميس، 27 يوليو 2023 09:51 م
وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.
 
بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، مؤكداً على استمرار رجال المنطقة فى تنفيذهم مهامهم المكلفين بها فى حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار.
 
 
وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماماً كبيراً بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها فى حماية الحدود الغربية، مطالباً رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لصون مقدسات الوطن . مثمناً جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.
 
كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، واستمع إلى أرائهم واستفساراتهم فى مختلف الموضوعات، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.
 
 
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
 
 
 
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