اليوم السابع
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هيئة الدواء توجة رسالة هامة للمواطنين حول دوار البحر .. تفاصيل

الخميس، 27 يوليو 2023 08:00 ص
هيئة الدواء توجة رسالة هامة للمواطنين حول دوار البحر .. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء رسالة هامة للمواطنين عن دوار البحر وطرق تجنب مضاعفاته.
 
وقالت الهيئة: "دوار البحر أو دوار الحركة هو احساس بالغثيان، التعرق، الدوخة أو القئ بسبب ركوب وسائل المواصلات". ​​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بالجلوس في كرسي أمامي، تغمض عينك، تتنفس ببطء، وتمضغ العلكة بالاضافة الي احتياط تناول أدوية دوار البحر التى تساعد فى تجنب المضاعفات بعد استشارة الطبيب او الصيدلى .
 
وأطلقت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة لتفادى وتجنب دوار البحر تضمنت :- 
١-الالتزام بالراحة واخذ قسط كاف من النوم، لأن التعب يضعف قدرتك على التحمل والتعرض للدوار.
 
2: تجنب تناول المشروبات الكحولية لأنها تزيد من خطر الاصابة بدوار البحر والدوخة.
 
3: تناول الزنجبيل وهو من العلاجات العشبية التى تساعد علاج دوار البحر، فمن الممكن تناول الزنجبيل قبل الخروج أو ركوب الطائرة أو المواصلات السريعة.
 
4: القرفة، تحتوى القرفة على نسبة عالية من العناصر والخصائص التى تحد من الصداع والدوخة والشعور بالدوار وخصوصا دوار البحر.
 
5: تجنب التعرض للروائح النفاذة التى تزيد من الشعور بالدوار والدوخة.
 
 
 

هيئة الدواء

دوار البحر

علاج دوار البحر



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