ننشر ترتيب أوائل المجموعات الأربعة بدورى مراكز الشباب بكفر الشيخ فى ختام الأسبوع الأول

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفرق الأوائل للمجموعات الأربعة بدوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، عقب إنتهاء الأسبوع الأول منه بانتهاء مباريات المجموعة الرابعة، الدوري في نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و على 3 ملاعب جرت لقاءات فرق المجموعة الرابعة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق كفر مجر تصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط وفريق المنشأة الكبرى تصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط و كذلك فريق مسير تصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، وتصدر فريق الربع المجموعة الرابعة، وتعقد لجنة المسابقات إجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات، وتستعرض تقارير مراقبي المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الإتحاد المصري للعبة، و نشرة وزارة الشباب والرياضة.

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ الأحد المقبل و مباريات الأسبوع الثاني من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريبK وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.