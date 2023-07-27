نصائح لكبار السن للحفاظ على برودة الجسم خلال الموجة الحارة

كتبت فاطمة خليل

كبار السن معرضون لخطر الإصابة بضربة الشمس أثناء الطقس الحار، لذا يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس لأن أجسامهم لا تتكيف أيضًا مع درجات الحرارة المرتفعة، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، وفى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على برودة جسم كبار السن فى الطقس الحار، بحسب موقع دايلى كيرينج. تجنب الأنشطة الشاقة للأسباب التالية - أجسامهم لا تتكيف مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. - أجسامهم لا تتكيف مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

- يمكن أن تغير الحالات الطبية المزمنة استجابات الجسم للحرارة.

- يمكن للأدوية التي تستلزم وصفة طبية أن تضعف قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة أو قد تمنع التعرق بالفعل. 10 طرق للحفاظ على برودة كبار السن خلال الطقس الحار - شرب الكثير من الماء البارد طوال اليوم (لا تنتظر حتى يشعرون بالعطش) وتجنب الكافيين. - شرب الكثير من الماء البارد طوال اليوم (لا تنتظر حتى يشعرون بالعطش) وتجنب الكافيين.

- تناول وجبات خفيفة باردة مثل العنب المجمد قليلاً.

- تناول وجبات خفيفة وباردة مثل الدجاج أو سلطة المعكرونة بدلاً من الأطباق الثقيلة والساخنة.

- ضع قطعة قماشية باردة على مؤخرة العنق وقريبًا من وعاء به ماء بارد لإعادة تبريد المنشفة بشكل دوري.

- ضع الأقدام في قدر به ماء بارد (لكن ليس شديد البرودة).

- حافظ على برودة المنزل قدر الإمكان عن طريق إبقاء الستائر مغلقة خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم .

- ارتدِ طبقات من الملابس الخفيفة من أقمشة ذات ألوان فاتحة تسمح بمرور الهواء مثل القطن حتى يسهل التكيف مع درجة الحرارة طوال اليوم عن طريق إزالة أو إضافة طبقات.

- خذ حمامًا باردًا للحصول على أقصى قدر من التبريد ، حافظ على الماء أقل من درجة حرارة الجسم مباشرة.

- إذا كان من المتوقع أن تستمر الحرارة الشديدة لأسابيع، ففكر في شراء وحدة تكييف هواء داخلية محمولة أو مثبتة على النافذة.