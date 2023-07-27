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نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة ومؤشرات النجاح فى 9 مواد أساسية

الخميس، 27 يوليو 2023 01:00 م
نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة ومؤشرات النجاح فى 9 مواد أساسية طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مؤشرات النجاح فى عدد من مواد الثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى نسب النجاح وعدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95%.
 
- نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
 
- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  
 
- بلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.  
 
- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء. 
 
- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
 
- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.
 
- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
 
- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
 
- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
 
ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.
 
ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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