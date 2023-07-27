ميقاتي يوجه التحية للعراق لدعم المستمر فى مختلف المجالات

أ ش أ

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى التحية للعراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ودعمه المستمر في كل المجالات، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى على الجهد الذى قام به اخيرا في سبيل دعم قطاع الطاقة في لبنان والقطاعات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الطاقة والمياه وليد فياض قبل ظهر اليوم في السراي الكبير.

وقال فياض إنه استعرض مع رئيس الحكومة، مجمل الأمور في الوزارة، ومن ضمنها التقدم الحاصل بموضوع استيراد الوقود العراقي، موضحا أنه وقع مذكرة تفاهم مع العراق ومع وزير النفط تمهد لتوقيع اتفاقيتين الأولى تتعلق بتمديد الاتفاقية الأولى المتعلقة بزيت الفيول الأسود وزيادته نحو مليون ونصف المليون طن في السنة بدلا من مليون طن، اما الثانية فهي عقد تجاري مع العراق لتزويد لبنان بمليوني طن من الزيت الخام مع آليات دفع مسهلة ومؤجلة تسمح للبنان بأن يحوّل أموال تحصيل الكهرباء الى الدولار وان يدفع للعراق.

وأضاف فياض أن اللقاء تناول أمورا أخرى، منها موضوع تقدم تنفيذ خطة الكهرباء وضرورة التزام مخيمات النازحين والمؤسسات المعنية فيها، من المفوضية العليا لشؤون النازحين والاونروا، بالمساعدة في تحصيل الأموال ودفع ما يلزم في مقابل تعرفة الكهرباء.