اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مياه القاهرة تنفى تخفيف ضغوط المياه.. وتؤكد: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها

الخميس، 27 يوليو 2023 12:03 ص
مياه القاهرة تنفى تخفيف ضغوط المياه.. وتؤكد: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها محطة مياه - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالقاهرة انه لا صحة تماماً لما تداولته بعض منصات التواصل الإجتماعى من عدم استقرار ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة نصر.

وأوضح أن المواعيد المعلن عنها لتشغيل المياه بالمناوبة فى بعض المناطق هى بيانات مغلوطة لا اساس لها من الصحة وان جميع محطات المياه والروافع التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين من سكان محافظة القاهرة وزائريها على مدار 24 ساعة ، وفى حالة قيام الشركة باى اعمال صيانة تتطلب قطع المياه او تخفيض الضغوط يتم ذلك بعد اصدار بيان رسمى من المركز الإعلامى بالشركة لجميع وسائل الإعلام ، وينشر عبر الموقع الرسمى للشركة والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

ووجه المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة عناية المواطنين بضرورة عدم نشر او تداول اى بيانات الا بعد التأكد من صحتها من خلال المركز الإعلامى للشركة.


مياه الشرب

مدينة نصر

قطع مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تمهد الطريق للجمهورية الجديدة.. المبادرة الرئاسية تخدم نصف مليون نسمة بمركز إدفو شمال أسوان.. مشروعات عملاقة وخدمية بتكلفة تجاوزت 9 مليارات جنيه.. ومحطات الصرف ومياه الشرب فى المقدمة.. صور

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:00 م

حياة كريمة بالفيوم.. إنشاء 6 محطات معالجة و3 لمياه الشرب و17 مشروع صرف.. فيديو

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:00 ص

قافلة طبية ضمن 100 يوم صحة بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:31 م

محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:45 م

مجلس إدارة مياه الشرب بسوهاج يكرم المدير المالى على مجهوداته المتميزة

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:42 م

حياة كريمة بالفيوم.. إنشاء 6 محطات معالجة و3 لمياه الشرب و17 مشروع صرف

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:00 ص

محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب شبكات الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب

الأحد، 23 يوليو 2023 01:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة