مياه القاهرة تنفى تخفيف ضغوط المياه.. وتؤكد: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالقاهرة انه لا صحة تماماً لما تداولته بعض منصات التواصل الإجتماعى من عدم استقرار ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة نصر.

وأوضح أن المواعيد المعلن عنها لتشغيل المياه بالمناوبة فى بعض المناطق هى بيانات مغلوطة لا اساس لها من الصحة وان جميع محطات المياه والروافع التابعة للشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين من سكان محافظة القاهرة وزائريها على مدار 24 ساعة ، وفى حالة قيام الشركة باى اعمال صيانة تتطلب قطع المياه او تخفيض الضغوط يتم ذلك بعد اصدار بيان رسمى من المركز الإعلامى بالشركة لجميع وسائل الإعلام ، وينشر عبر الموقع الرسمى للشركة والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

ووجه المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة عناية المواطنين بضرورة عدم نشر او تداول اى بيانات الا بعد التأكد من صحتها من خلال المركز الإعلامى للشركة.