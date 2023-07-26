تعرف على خدمات مراكز خدمة العملاء المتنقلة لمياه القاهرة وأسعارها

كتب سيد الخلفاوى

شغلت شركة مياه الشرب بالقاهرة خدمات منزلية من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى تؤديها مراكز خدمة العملاء الثابتة بأجور رمزية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل تيسيراً عليهم.

وهذه الخدمات تتمثل فى التقديم على عداد جديد، أو التعاقد على وصلة لعقار أو محل، أو حبس مياه، أو سداد فواتير، وكذلك جميع الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء الثابتة.

يتم طلب الخدمة الجديدة عن طريق الخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة على رقم 125 او عن طريق خدمة واتساب على رقم 01206665125.

الخدمات تقدم مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل رمزى قدره 100 جنيه بالنسبة لكبار السن فوق 60 عام ، و200جنيه لباقى فئات العملاء.