مفوضية اللاجئين: 3.35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم لاجئى الروهينجا

كتبت ـ هند المغربى

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مساهمة الاتحاد الأوروبى البالغة 3.35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم خدمات الحماية للاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة فى بنجلاديش ويشمل هذا الدعم جهود إعادة التأهيل بعد أن ضرب إعصار موكا منطقة كوكس بازار، بما فى ذلك مخيمات الروهينجا، وفق بيان المفوضية..

ومن جانبه، قال يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية فى بنجلاديش": أن مساهمة الاتحاد الأوروبى تمكننا من مواصلة تقديم خدمات الحماية الحيوية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الروهينجا فى بنجلاديش وسيساعد على دعم الجهود لإعادة بناء المخيم والمرافق.

يذكر أنه تستضيف بنجلاديش حاليًا ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا، بعد ست سنوات من إجبارهم على الفرار من العنف والاضطهاد في ميانمار. وتقيم الغالبية العظمى فى مخيمات مكتظة بالسكان فى كوكس بازار، ويعيش حوالي 30 ألف لاجئ فى باسان شار.